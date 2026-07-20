Dourados deu início nesta segunda-feira (20) à revitalização de espaços públicos na região central da cidade. A primeira frente de trabalho começou na Avenida Marcelino Pires, no trecho entre as ruas Firmino Vieira de Matos e João Rosa Góes, com serviços de melhoria no paisagismo, acessibilidade e infraestrutura.

O trânsito segue normalmente, mas cones poderão ser colocados na faixa próxima ao serviço durante a movimentação das máquinas. Nesta primeira etapa, quatro pontos foram incluídos no projeto de revitalização. Além da Avenida Marcelino Pires, serão atendidos trechos da Rua João Cândido Câmara e da Rua João Rosa Góes.

Os trabalhos são realizados pela empresa M E Engenharia Ltda., com investimento de R$ 358.773 e prazo previsto de conclusão de até seis meses.

O projeto prevê a construção de calçadas com blocos de concreto intertravado, adequações de acessibilidade, implantação de gramado, flores e plantas ornamentais, além de melhorias na iluminação, construção de passarelas, instalação de bicicletário e renovação da sinalização.

Segundo a prefeitura, outros 28 espaços já possuem projetos em elaboração para receber melhorias futuramente. O prefeito Marçal Filho afirmou que a iniciativa faz parte do plano de governo para deixar a cidade mais organizada e bem cuidada.

Nas ruas João Cândido Câmara e João Rosa Góes, as equipes também terão atenção especial com árvores centenárias existentes nos locais, tombadas como patrimônio público.