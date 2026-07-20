Um homem de 28 anos foi preso em flagrante pela Polícia Militar na noite de domingo (19) no Bairro Nova Rio Verde, em Rio Verde. Ele é acusado de agredir a esposa, de 24 anos, após uma discussão motivada por uso de bebida alcoólica.

A vítima relatou que foi agredida fisicamente enquanto segurava o filho do casal no colo. Para proteger a criança e se defender, a mulher pegou uma faca, advertiu o agressor para não se aproximar e conseguiu fugir para a rua para buscar ajuda.

Um morador ouviu os gritos vindo da via pública, presenciou a violência e interveio na situação. A testemunha imobilizou e deteve o agressor no local até a chegada da guarnição policial, que efetuou a prisão do acusado.

Segundo o Rio Verde News, após o atendimento inicial e a realização de exames de corpo de delito, o homem foi conduzido para a Delegacia de Polícia Civil. Ele foi autuado em flagrante por lesão corporal no contexto de violência doméstica pelas autoridades.

O caso será investigado pelo Núcleo Integrado de Atendimento à Mulher da cidade. A vítima solicitou medidas protetivas de urgência e foi encaminhada para acompanhamento psicossocial com a equipe do CREAS.