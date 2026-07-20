Polícia
Morador imobiliza homem após agressão contra mulher com filho no colo em MS
Agressor de 28 anos foi preso em flagrante e vítima recebeu apoio do CREAS
Um homem de 28 anos foi preso em flagrante pela Polícia Militar na noite de domingo (19) no Bairro Nova Rio Verde, em Rio Verde. Ele é acusado de agredir a esposa, de 24 anos, após uma discussão motivada por uso de bebida alcoólica.
A vítima relatou que foi agredida fisicamente enquanto segurava o filho do casal no colo. Para proteger a criança e se defender, a mulher pegou uma faca, advertiu o agressor para não se aproximar e conseguiu fugir para a rua para buscar ajuda.
Um morador ouviu os gritos vindo da via pública, presenciou a violência e interveio na situação. A testemunha imobilizou e deteve o agressor no local até a chegada da guarnição policial, que efetuou a prisão do acusado.
Segundo o Rio Verde News, após o atendimento inicial e a realização de exames de corpo de delito, o homem foi conduzido para a Delegacia de Polícia Civil. Ele foi autuado em flagrante por lesão corporal no contexto de violência doméstica pelas autoridades.
O caso será investigado pelo Núcleo Integrado de Atendimento à Mulher da cidade. A vítima solicitou medidas protetivas de urgência e foi encaminhada para acompanhamento psicossocial com a equipe do CREAS.