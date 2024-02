AO VIVO: Sessão solene abre trabalhos na Assembleia Legislativa

Acontece no Palácio Guaicurus da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS) na manhã desta segunda-feira (5), a sessão de instalação da 2ª Sessão Legislativa da 12ª Legislatura.

Antes da cerimônia, o governador do Estado, Eduardo Riedel (PSDB), passará em revista à tropa formada pela Polícia Militar do Estado (PMMS) na rampa da sede do Parlamento e será recepcionado pelo presidente da ALEMS, deputado estadual Gerson Claro (PP) e demais parlamentares.

O chefe do Executivo apresentará sua mensagem aos representantes do povo. Após o pronunciamento do governador, o presidente do Legislativo Estadual, deputado Gerson Claro (PP), discursará e solicitará as indicações das bancadas paras as respectivas lideranças e membros que integrarão as comissões técnicas permanentes.

Assista:

