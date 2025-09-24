AO VIVO: CCJ do Senado analisa PEC da Blindagem nesta quarta-feira

A Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado vota, nesta quarta-feira (24), a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) conhecida como “Blindagem”.

O texto, aprovado recentemente na Câmara em votação relâmpago, permite que o Congresso decida se autoriza ou não a abertura de processos contra parlamentares.

O relator da PEC na CCJ, senador Alessandro Vieira (MDB-SE), pediu a rejeição da proposta, alegando que ela é inconstitucional e representa um “golpe fatal” à legitimidade do Congresso.

O presidente da comissão, senador Otto Alencar (PSD-BA), também se manifestou contrário à medida. Após manifestações contrárias em todas as 27 capitais brasileiras no último domingo, a expectativa é de que o Senado rejeite e arquive o projeto.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também