Ausência de candidato natural na oposição ajuda Marquinhos

Quatro anos atrás, nessa mesma época haviam duas certezas, Marquinhos era o candidato mais forte como é hoje, mas teria um grau de dificuldade muito maior para se eleger , e o segundo turno era uma certeza.

Para começar, nessa mesma época em 2016, Rose tinha 26.05% e Alcides Bernal 16.52%, ou seja, haviam dois nomes que podiam ser apontados como perigo real as pretensões de Trad.

No atual pleito, ninguém repete o desempenho nem de Rose nem de Bernal. A ausência de um contraponto natural, ou de dois como havia em 2016, esfria os ânimos de quem aposta numa alternativa de oposição ao prefeito da capital.

Veja os números:

Pesquisa do instituto Atlas, registrada no TRE com o número MS-05577/2016, mostra o quadro poucos dias antes do primeiro turno de 2016.

Levantamento divulgado pelo instituto IPR nesta semana, registrado com o número 05221/2020.

Pesquisa do instituto Ranking feita na última semana e registrada com o número MS-08066/2020.





