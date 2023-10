Azambuja confirma Beto Pereira e deixa claro 'não há plano B para Campo Grande'

Em convenção realizada neste sábado (21), o ex-governador Reinaldo Azambuja foi escolhido como presidente do diretório estadual do Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB-MS). A decisão, que marca sua recondução à presidência, contou com a presença de diversos políticos e filiados, que também fortaleceram os nomes para a disputa política de 2024.

Azambuja reiterou a indicação de Beto Pereira como único candidato do partido à Prefeitura de Campo Grande nas eleições do próximo ano, destacando a inexistência de um "plano B". Beto é Deputado Federal por Mato Grosso do Sul.

Durante seu pronunciamento, Azambuja lembrou o êxito do partido com a eleição de Eduardo Riedel como governador de Mato Grosso do Sul. Em resposta a tentativas de descredibilização da escolha de Beto Pereira.

"Atenção básica de saúde não está bem na capital, a cidade não vai bem, não está bem cuidada, tem que iluminar, arrumar as praças, arrumar os canteiros, limpar, fazer as obras estruturantes, melhorar a atenção nos postos de saúde (...) Não é uma crítica à gestão, é uma consolidação do que realmente precisa, e o Beto sem dúvida está preparado", destacou.

