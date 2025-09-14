Bolsonaro deixa prisão domiciliar escoltado para fazer exames em hospital

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) deixou sua residência no Lago Sul, em Brasília, na manhã deste domingo (14), para realizar exames médicos no Hospital DF Star. Ele chegou por volta das 8h, escoltado por um comboio da Polícia Penal.

Bolsonaro está em prisão domiciliar desde 4 de agosto e só pode sair de casa com autorização judicial. A ida ao hospital foi liberada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, para procedimentos médicos.

De acordo com a decisão, o ex-presidente deve permanecer na unidade apenas pelo tempo necessário e retornar em seguida para casa. Após o atendimento, Bolsonaro terá até 48 horas para apresentar ao STF um atestado médico.

Essa é a segunda vez que o ex-mandatário deixa a residência desde que passou a cumprir prisão domiciliar.

