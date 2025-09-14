Menu
Menu Busca domingo, 14 de setembro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Política

Bolsonaro deixa prisão domiciliar escoltado para fazer exames em hospital

O ex-presidente está em prisão domiciliar desde 4 de agosto

14 setembro 2025 - 14h45Taynara Menezes
BolsonaroBolsonaro   (Tânia Rêgo/Agência Brasil)

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) deixou sua residência no Lago Sul, em Brasília, na manhã deste domingo (14), para realizar exames médicos no Hospital DF Star. Ele chegou por volta das 8h, escoltado por um comboio da Polícia Penal.

Bolsonaro está em prisão domiciliar desde 4 de agosto e só pode sair de casa com autorização judicial. A ida ao hospital foi liberada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, para procedimentos médicos.

De acordo com a decisão, o ex-presidente deve permanecer na unidade apenas pelo tempo necessário e retornar em seguida para casa. Após o atendimento, Bolsonaro terá até 48 horas para apresentar ao STF um atestado médico.

Essa é a segunda vez que o ex-mandatário deixa a residência desde que passou a cumprir prisão domiciliar.

Reportar Erro
Energisa Michel Telo - Ago/set25

Deixe seu Comentário

Leia Também

CPMI recorrerá de decisão do STF sobre depoimento do "Careca do INSS"
Política
CPMI recorrerá de decisão do STF sobre depoimento do "Careca do INSS"
Bolsonaro
Política
Bolsonaro pode ser preso até dezembro se recursos forem rejeitados
Nesta quinta-feira (11), por 4 votos a 1, a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) condenou o ex-presidente
Política
Bolsonaro pode ficar inelegível até 2060 após condenação no STF
Políticos de Mato Grosso do Sul se manifestaram nas redes sociais -
Política
Condenação de Bolsonaro divide opinião de políticos em MS
Governador Eduardo Riedel
Política
Riedel aparece com ampla vantagem em novo cenário eleitoral para 2026
Cármen Lúcia e Jair Bolsonaro -
Política
"Remédio para que não volte com frequência", diz Cármen Lúcia sobre a trama golpista
Donald Trump, e o ex-presidente do Brasil, Jair Bolsonaro -
Internacional
Trump se diz surpreso com condenação de Bolsonaro no STF e elogia ex-presidente
Executivo, Legislativo e Judiciário apresentam relatórios de gestão fiscal do 1&ordm; quadrimestre
Política
Executivo, Legislativo e Judiciário apresentam relatórios de gestão fiscal do 1º quadrimestre
Alexandre Ramagem, aliado de Bolsonaro e ex-chefe da Abin -
Justiça
STF impõe pena de 16 anos a Ramagem e determina perda do mandato na Câmara dos Deputados
Jair Bolsonaro
Justiça
STF condena Bolsonaro a mais de 27 anos de prisão por crimes ligados à trama golpista

Mais Lidas

Bebê de 42 dias morre ao ser esfaqueado várias vezes pela mãe na fronteira
Polícia
Bebê de 42 dias morre ao ser esfaqueado várias vezes pela mãe na fronteira
Suspeito do crime
Polícia
Polícia divulga cartaz de acusado de matar filho de policial em Campo Grande
Conflito entre jovens do Caiobá e Tarumã -
Polícia
JD1TV: Briga entre gangues mobiliza PM e assusta moradores do Coophavila
O acidente aconteceu na tarde de hoje
Polícia
Motociclista perde parte da bochecha durante acidente com caminhão dos bombeiros na Capital