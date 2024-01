Bolsonaro e Michelle participam de encontro do PL Mulher em Campo Grande

O ex-presidente Jair Bolsonaro e a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro têm presença confirmada no evento do PL Mulher em Campo Grande, que ocorrerá em 24 de fevereiro.

O encontro está programado para às 10h, no Bosque Expo - Centro de Eventos, situado no Shopping Bosque dos Ipês, na região norte da capital. Os ingressos são gratuitos e já estão disponíveis para os apoiadores. Michelle Bolsonaro, atual presidente do PL Mulher Nacional, será uma das figuras de destaque no evento. A Vice-Presidente Nacional, deputada federal Amália Barros, também marcará presença.

A participação no evento requer o cadastro prévio na plataforma, disponível através do link: https://www.sympla.com.br/evento/encontro-do-pl-mulher-no-mato-grosso-do-sul/2321351

