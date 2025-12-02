Consenso entre conselheiros do TCE-MS aponta Iran Coelho para vice-presidência

Diante da vacância do cargo de vice-presidente do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul (TCE-MS), em decorrência da aposentadoria do conselheiro Jerson Domingos, o presidente da Corte, conselheiro Flávio Kayatt, convocou processo eleitoral para escolher o novo vice-presidente do corpo diretivo para o restante do biênio 2025/2026.

Segundo apuração do JD1 Notícias, há consenso no tribunal em torno do nome do conselheiro Iran Coelho das Neves. De acordo com o Edital de Convocação Eleitoral TCE-MS nº 1/2025, a eleição suplementar ocorrerá em sessão especial do Tribunal Pleno no dia 3 de dezembro, às 9h, no plenário virtual.

Kayatt informou que, após a conclusão do processo eleitoral, a posse do novo vice-presidente deve ocorrer imediatamente. Iran Coelho das Neves retornou há poucos meses às atividades na Corte de Contas estaduais, após ter se afastado em decorrência de investigação da Polícia Federal sobre um esquema de fraude em licitações e desvio de recursos públicos.

Com ordem do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), Iran voltou às atividades, assim como outro investigado, o conselheiro Waldir Neves Barbosa.

