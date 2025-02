Durante posse, Gerson Claro destaca "respeito às diferenças"

Nesta segunda-feira (3), a Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS) retomou seus trabalhos após o recesso parlamentar. A data também foi marcada pela posse administrativa dos parlamentares que compõem a Mesa Diretora para o biênio 2025-2026.

O deputado Gerson Claro (PP) foi reconduzido à presidência da ALEMS por mais dois anos, após ser reeleito por unanimidade em novembro do ano passado. Juntamente com ele, os deputados Paulo Corrêa (PSDB), Pedro Kemp (PT), Renato Câmara (MDB), Zé Teixeira (PSDB), Mara Caseiro (PSDB) e Lucas de Lima (Sem partido) também foram reconduzidos aos seus respectivos cargos na Mesa Diretora. Paulo Corrêa segue como 1º secretário, Pedro Kemp como 2º secretário, Renato Câmara como 1º vice-presidente, Zé Teixeira como 2º vice-presidente, Mara Caseiro como 3ª vice-presidente e Lucas de Lima como 3º secretário.

Durante a abertura da 12ª Legislatura, Gerson Claro destacou a importância do “respeito às diferenças” e renovou o compromisso de diálogo e respeito mútuo. “É uma honra fazer essa posse administrativa e contar com a presença dos colegas. Renovamos nosso compromisso de dois anos de muito diálogo e respeito, de respeito às diferenças e às divergências, busca constante do consenso e um compromisso inarredável com o desenvolvimento de Mato Grosso do Sul, com as pautas que interessam à população sul-mato-grossense”, afirmou o presidente da ALEMS. Ele enfatizou, “O poder do povo nasce no parlamento.”

Gerson Claro também fez um destaque à saúde fiscal do estado, “Nós somos o fiscal da aplicação do recurso público, nós votamos o orçamento, votamos possíveis empréstimos, possibilidade de gastos, mas temos que ficar atento ao equilíbrio fiscal".

O presidente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS), Desembargador Dorival Renato Pavan, marcou presença na cerimônia. Amanhã, terça-feira (4), ocorrerá a sessão plenária no Plenário Deputado Júlio Maia, com a presença do governador Eduardo Riedel (PSDB) e outras autoridades estaduais. Gerson Claro, em seu discurso, agradeceu a presença da imprensa, mas evitou se alongar nas palavras.

