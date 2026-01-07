Menu
Eleitores têm até 6 de maio para emitir ou regularizar o título para as eleições de 2026

Em Mato Grosso do Sul, a Justiça Eleitoral oferece atendimento presencial e on-line para emissão, regularização e atualização de informações

07 janeiro 2026 - 13h23Vinícius Santos
Título de eleitor Título de eleitor   (Foto: Marcelo Casal Jr/ Agência Brasil)

Eleitoras e eleitores têm até o dia 6 de maio de 2026 para tirar o título de eleitor, transferir o domicílio eleitoral, regularizar pendências ou atualizar dados cadastrais junto à Justiça Eleitoral. A informação foi confirmada pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), que alerta para o fechamento do cadastro eleitoral após essa data.

Com as Eleições Gerais de 2026 se aproximando, o prazo é considerado decisivo. Encerrado o período, não será possível realizar nenhuma alteração no cadastro até depois do pleito. O primeiro turno está marcado para o dia 4 de outubro, quando os eleitores irão às urnas escolher presidente da República, governadores, senadores, deputados federais, estaduais e distritais. Já o segundo turno, se necessário, está previsto para 25 de outubro, para a escolha dos chefes do Executivo federal e estadual.

Regularização do título

Quem ainda não possui o primeiro título ou precisa resolver pendências com a Justiça Eleitoral deve ficar atento: o prazo também termina em 6 de maio de 2026. Na maioria dos casos, o procedimento pode ser feito pela internet, por meio dos sites dos Tribunais Regionais Eleitorais.

Em Mato Grosso do Sul, os serviços estão disponíveis no site do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul (TRE-MS), sem necessidade de comparecimento presencial na maior parte das situações.

Serviços disponíveis até 6 de maio

Até o fechamento do cadastro eleitoral, eleitoras e eleitores podem:

  • - Tirar o primeiro título de eleitor;

  • - Solicitar transferência de domicílio eleitoral;

  • - Atualizar informações cadastrais;

  • - Regularizar a situação eleitoral em caso de pendências.

Os serviços também podem ser solicitados em unidades da Justiça Eleitoral, conforme os canais e orientações de cada Tribunal Regional Eleitoral (TRE).

Quem é obrigado a votar

O alistamento eleitoral e o voto são obrigatórios para brasileiras e brasileiros maiores de 18 anos. O voto é facultativo para pessoas analfabetas, maiores de 70 anos e jovens de 16 e 17 anos.

O primeiro título de eleitor pode ser solicitado a partir dos 15 anos. No entanto, quem se alistar nessa idade só poderá votar — de forma facultativa — se completar 16 anos até a data da eleição, em 4 de outubro.

Atendimento garantido

Segundo a Justiça Eleitoral, todas as pessoas que comparecerem aos locais de atendimento dentro do horário de expediente até o dia 6 de maio terão atendimento garantido, inclusive no último dia do prazo.

Para evitar imprevistos, a recomendação é clara: não deixar para a última hora. Quem precisa tirar o título, transferir domicílio, regularizar a situação eleitoral ou atualizar dados cadastrais deve providenciar a documentação o quanto antes.

