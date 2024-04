Assembleia lança Frente Parlamentar por energia limpa

Com foco na transição energética, a Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS) lançou, na manhã desta terça-feira (9), a Frente Parlamentar das Energias Renováveis.

Conforme avaliação do presidente da Assembleia Legislativa, deputado Gerson Claro, MS tem legitimidade para reivindicar protagonismo na transição energética com a gradativa substituição e combustíveis fósseis por alternativa renováveis.“O mundo vive uma transição energética e Mato Grosso do Sul tem como um dos pilares esse modelo, que agrega a promoção econômica junto com a preservação e conservação ambiental. O assunto tem o apoio da Presidência desta Casa de Leis e, juntos, vamos pilotar os grandes projetos para o aproveitamento de fontes de energia menos poluentes, renováveis e que reduzam o impacto ambiental”, destacou.

Coordenada pelo deputado Marcio Fernandes (MDB), a Frente Parlamentar é composta por Mara Caseiro (PSDB), Antonio Vaz (Republicanos), Caravina (PSDB), Coronel David (PL), Gerson Claro (PP), Jamilson Name (PSDB), Junior Mochi (MDB), Lidio Lopes (Patriota), Londres Machado (PP), Lucas de Lima (PDT), Neno Razuk (PL), Paulo Corrêa (PSDB), Pedro Kemp (PT), Pedrossian Neto (PSD), Professor Rinaldo Modesto (Podemos), Renato Câmara (MDB) e Roberto Hashioka (União).

Mato Grosso do Sul é responsável por mais 30 mil empregos diretos e 90 mil indiretos no setor de bioenergia possuindo tem mais de 40 pequenas centrais hidrelétricas em funcionamento, 20 usinas movidas a biomassa de cana-de-açúcar e duas usinas de biomassa de eucalipto. Devem ser viabilizados mais 807 megawatts de potência instalada de projetos em andamento no Estado. "Temos que aprimorar, desenvolver e aperfeiçoar as leis estaduais e também fazer interlocução junto ao governo para que o segmento receba incentivos necessários para o crescimento”, disse Marcio Fernandes, coordenador da Frente.

