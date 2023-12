Gerson terá obra para chamar de sua

As obras de implantação e pavimentação asfáltica da rodovia vicinal que dá acesso à Cooperativa Alfa (Coopealfa) em Sidrolândia, trecho do entroncamento da MS-162, devem ser entregues ainda neste ano.

Segundo informações da Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos (Agesul-MS), foram investidos um valor total de R$ 2.898.191 nas obras, que foram realizadas pela empreiteira Transenge Engenharia e Construções Ltda.

Com previsão das obras serem finalizadas e entregues ainda na próxima semana, a última do ano, o deputado estadual Gerson Claro é quem deve ficar responsável por representar o executivo estadual, já que ele estará no comando do governo sul-mato-grossense durante as "férias" do governador Eduardo Riedel e do vice, Barbosinha.

