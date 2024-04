Filiado ao PDT, Marquinhos se lança a vereador

Destacando “experiência no Legislativo” , o ex-prefeito de Campo Grande, Marquinhos Trad, confirmou ao JD1 Notícias sua pré-candidatura a vereador da cidade, agora pelo PDT.

A filiação do ex-prefeito ocorreu ontem (3), e já foi verificada pelo Tribunal Superior Eleitoral. Marquinhos diz que o principal motivo pela mudança foi por acreditar no coletivo e diz que "não faz negócio com política”.

Agora Marquinhos conta que com o PDT, sua pré-candidatura terá chapa para completar todos os 30 nomes para o legislativo, sendo 21 homens e 9 mulheres. Segundo Marquinhos, expectativa na Câmara dos Vereadores é contribuir levando em conta seu “tempo de experiência com conhecimento técnico".

O pré-candidato ainda ressaltou, que com ordem da direção nacional do PDT, o apoio para a Prefeitura será destinado a Rose Modesto. “Pela premissa de mostrar à sociedade que todo monopólio é ruim e nós vamos unir aqueles que entendem que devemos ter novos pensamentos, junto com a Rose, sem o comando de um chefe”, salientou.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também