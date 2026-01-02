Filipe Martins, ex-assessor de Bolsonaro, é preso pela PF por ordem de Moraes

Foi preso hoje (02/01) Filipe Martins, ex-assessor do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), pela Polícia Federal (PF) em Ponta Grossa, no Paraná (PR). A prisão foi determinada pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF).

Martins cumpria prisão domiciliar desde 27 de dezembro e tinha a proibição de usar redes sociais. Ele foi detido por descumprir essas restrições.

O ex-assessor foi condenado a 21 anos de prisão por tentativa de golpe de Estado, decisão tomada pela Primeira Turma do STF em 16 de dezembro. Martins atuava como assessor especial de Assuntos Internacionais do ex-presidente Bolsonaro.

De acordo com a Procuradoria-Geral da República (PGR), ele participou da elaboração de uma minuta destinada aos comandantes das Forças Armadas, com orientações voltadas à tentativa de golpe de Estado. Martins e outros cinco réus integram o chamado núcleo 2 da investigação sobre a tentativa de ruptura institucional.

