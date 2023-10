Legislativo retoma análises de projetos e audiências nesta semana

A agenda da semana na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS) é composta nesta semana por audiência pública, posse da Frente Parlamentar da Suinocultura, Reunião da Comissão de Desenvolvimento Agrário e Assuntos Indígenas, sessões e reunião da Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJR).

A audiência pública com o tema ‘Dia Mundial da Alimentação: Caminhos para uma Alimentação Saudável e Sustentável’ abre a programação parlamentar na semana na segunda-feira (16), a partir das 13h no auditório da Agência de Desenvolvimento Agrário e Extensão Rural (Agraer), no Parque dos Poderes, em Campo Grande.

A programação na quarta-feira (18) inicia com a reunião ordinária da Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJR). A partir das 8h, o grupo se reúne no Plenarinho Deputado Nelito Câmara para avaliar a juridicidade, constitucionalidade e legalidade das matérias enviadas, ou originadas no Legislativo Estadual.

Outros dois eventos acontecem a tarde, na quarta-feira. Às 14h, no Plenarinho Deputado Nelito Câmara, será realizada a reunião da Comissão de Desenvolvimento Agrário, Assuntos Indígenas e Quilombolas, por proposição do deputado Zeca do PT (PT), presidente do grupo de trabalho.

A partir das 14h, no Plenário Júlio Maia, acontece a solenidade de posse dos membros da Frente Parlamentar para o Desenvolvimento da Suinocultura. O evento é uma proposição do deputado Renato Câmara (MDB), coordenador da Frente Parlamentar para o Desenvolvimento da Suinocultura.

Sessões plenárias

As sessões ordinárias da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul acontecem às terças, quartas e quintas-feiras, a partir das 9h, no Plenário Júlio Maia.

Câmara Municipal

Os vereadores da Câmara Municipal de Campo Grande analisam, na sessão desta terça-feira (17), dois projetos de lei. Os trabalhos começam às 9h no Plenário Oliva Enciso, na sede da Casa de Leis, com transmissão ao vivo pelo Facebook, Youtube e Rede E, no canal 4.2.

Em única discussão e votação, segue para análise o projeto de lei n. 11.105/23, da Prefeitura, que autoriza o Poder Executivo Municipal a proceder a concessão para exploração do Sistema de Estacionamento Rotativo Pago nas vias de Campo Grande.

Já em segunda discussão e votação, os vereadores analisam o projeto de lei n. 10.211/21, que denomina “Professor Jonnas Domingos” a Escola Municipal que especifica, localizada na Vila Natália. A proposta é de autoria dos vereadores Ademir Santana, Carlos Augusto Borges, Dr. Jamal e Valdir Gomes.

Palavra Livre

A convite da vereadora Luíza Ribeiro, durante a sessão, o presidente da Federação de Esportes Eletrônicos e Tecnologia de Mato Grosso do Sul, Weverton Ramires Viana, estará na Tribuna para falar sobre a entidade e o uso da tecnologia como chave mestra para potencializar a educação.

