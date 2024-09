MS tem 65 locais de votação alterados; saiba como verificar

Mato Grosso do Sul teve 65 locais de votação alterados para as eleições municipais de 2024, que acontece no próximo domingo (6). Eleitores devem ficar atentos para não deixar a consulta para última hora e comparecer ao local certo na hora de votar.

No Estado, 58 locais de votação foram alterados, sendo 7 na Capital. As mudanças incluem endereços definitivos e provisórios:

Escola Alternativa: Agora, a votação ocorrerá na EE Profª Adair de Oliveira, localizada na Rua Dona Carlota, 94, Vila Piratininga (endereço definitivo); EE Maetro Heitor Villa Lobos: A nova localização será na Av. Engenheiro Lutero Lopes, 565, Jardim Morenão (provisório).

Na EE Profª Thereza Noronha de Carvalho: A seção está transferida para a EECIM Marçal de Souza Tupã Y, Rua Luis Vasconcelos, 200, Jardim Los Argeles (provisório); EE Joelina Almeida Xavier: A votação agora acontecerá na Unigran, Rua Abrão Júlio Rahe, 325, Centro (provisório) assim como a EE Joaquim Murtinho, que também foi transferida para todas as Unigran na Rua Abrão Júlio Rahe, 325, Centro (provisório).

Na Faculdade Estácio de Sá: A seção foi transferida para o Colégio Status, Unidade TV Morena, Rua Pedro David Medeiros, 210, Jardim Paulista (endereço definitivo).

No Cesumar (Centro de Ensino Superior de Maringá): As seções 123, 241, 308 e 387 estão localizadas na Escola Harmonia Bilíngue, Rua Goiás, 944, Jardim dos Estados (endereço definitivo).

A lista completa com os locais de votação que foram alterados pode ser conferido no site do TRE-MS.

Como consultar

Por meio do site do TSE (Tribunal Superior Eleitoral) e pelo aplicativo e-Título.

Para ter acesso a zona eleitoral e seção é preciso informar o nome do eleitor, número do título eleitoral ou CPF, além da data de nascimento e nome da mãe, que é opcional. Já pelo aplicativo e-Título.

No dia da votação os eleitores podem apresentar tanto o documento físico quanto a forma digital, e-Título, para exercer o direito de voto.

