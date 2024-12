Paulo Duarte pede regionalização dos concursos públicos na segurança em MS

O deputado estadual Paulo Duarte (PSB) apresentou, durante sessão ordinária da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (Alems) desta quarta-feira (11), um pedido de regionalização dos concursos públicos do estado na área da segurança pública e a inclusão do adicional de fronteiras para os próximos concursos a serem realizados pelo governo do Estado.

Segundo o deputado, o pedido tem como objetivo atender os anseios da população que reside nas regiões fronteiriças do Mato Grosso do Sul, já que quando há a realização de concursos públicos na área da segurança, as vagas que são preenchidas no interior acabam recebendo pedidos de transferência para a Capital devido a diversos fatores.

“Dentre eles a falta de incentivo para que os candidatos aprovados se estabeleçam definitivamente na localidade de destino. Com o adicional de fronteiras, será oportunizada uma melhor remuneração e incentivo para o candidato se fixar nos municípios considerados linha de fronteira”, disse o deputado.

Duarte ainda relembrou que, por MS fazer fronteira com dois países e outros cinco estados brasileiros, essa discussão é importante para garantir a segurança das regiões fronteiriças, além de ressaltar que “o Congresso Nacional está debatendo a PEC da Segurança Pública, então este é o momento ideal para fazermos articulações políticas para que o Governo Federal dê uma contrapartida para ajudar nessas despesas”.

