Pesquisa aponta Bolsonaro e Michelle à frente de Lula em cenários para 2026; veja

Uma pesquisa do instituto Paraná Pesquisas, contratada pelo Partido Liberal (PL) e divulgada nesta terça-feira (18), indica que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL) superariam numericamente o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em possíveis cenários de segundo turno na eleição presidencial de 2026.

No confronto direto entre Bolsonaro e Lula, o ex-presidente aparece com 45,1% das intenções de voto, enquanto o atual chefe do Executivo registra 40,2%.

No entanto, Bolsonaro está inelegível até 2030 por decisão do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), que o condenou por abuso de poder político e uso indevido dos meios de comunicação ao atacar, sem provas, o sistema eleitoral em uma reunião com embaixadores em julho de 2022.

Já na disputa entre Michelle Bolsonaro e Lula, a ex-primeira-dama surge com 42,9% das intenções de voto, ante 40,5% do petista. Pela margem de erro da pesquisa, há um empate técnico entre os dois.

Outro cenário analisado pelo instituto foi uma eventual disputa entre o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), e Lula. Nesse caso, o presidente aparece ligeiramente à frente, com 41,1%, contra 40,8% de Tarcísio, configurando também um empate técnico.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também