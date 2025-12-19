Pesquisa mostra Adriane como pior prefeita das capitais do Brasil

Uma pesquisa da AtlasIntel divulgada nesta sexta-feira (19), mostra a prefeita de Campo Grande, Adriane Lopes (PP), como a pior prefeita das capitais do Brasil. A gestora aparece com a menor taxa, de apenas 14% de aprovação.
Dos ouvidos, 79% desaprovam a admistração da atual prefeita, sendo apenas 14% ao favor da gestora municipal, no ranking das 26 capitais, Adriane ocupa o último lugar da pesquisa.
Para fazer o levantamento, a AtlasIntel coletou um total de 82.781 entrevistas pela internet entre 6 de outubro e 5 de dezembro deste ano. A margem de erro varia entre um a cinco pontos percentuais, para mais ou para menos, a depender da localidade.
Veja a taxa de aprovação por prefeito de capital:
- Eduardo Braide (PSD, São Luís – MA): 82% de aprovação
- Antonio Furlan (MDB, Macapá – AP): 78%
- Leo Moraes (Podemos, Porto Velho -RO): 75%
- JHC (PL, Maceió – AL): 73%
- João Campos (PSB, Recife – PE): 64%
- Eduardo Pimentel (PSD, Curitiba – PR): 64%
- Arthur Henrique (MDB, Boa Vista – RR): 64%
- Eduardo Paes (PSD, Rio de Janeiro – RJ): 59%
- Eduardo Siqueira (Podemos, Palmas – TO): 59%
- Bruno Reis (União, Salvador – BA): 56%
- Abílio Brunini (PL, Cuiabá – MT): 54%
- Evandro Leitão (PT, Fortaleza – CE): 52%
- Topázio Neto (PSD, Florianópolis – SC): 51%
- Emília Corrêa (Republicanos, Aracaju – SE): 49%
- Silvio Mendes (União, Teresina – PI): 48%
- Lorenzo Pazolini (Republicanos, Vitória – ES): 47%
- Igor Normando (MDB, Belém – PA): 42%
- Tião Bocalom (PL, Rio Branco – AC): 42%
- Cícero Lucena (MDB, João Pessoa – PB): 42%
- Paulinho Freire (União, Natal – RN): 41%
- Ricardo Nunes (MDB, São Paulo – SP): 40%
- Sandro Mabel (União, Goiânia – GO): 38%
- Sebastião Melo (MDB, Porto Alegre – RS): 38%
- Álvaro Damião (União, Belo Horizonte – MG): 28%
- David Almeida (Avante, Manaus – AM): 23%
- Adriane Lopes (PP, Campo Grande-MS): 14%
