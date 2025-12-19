Pesquisa mostra Adriane como pior prefeita das capitais do Brasil

Uma pesquisa da AtlasIntel divulgada nesta sexta-feira (19), mostra a prefeita de Campo Grande, Adriane Lopes (PP), como a pior prefeita das capitais do Brasil. A gestora aparece com a menor taxa, de apenas 14% de aprovação.

Dos ouvidos, 79% desaprovam a admistração da atual prefeita, sendo apenas 14% ao favor da gestora municipal, no ranking das 26 capitais, Adriane ocupa o último lugar da pesquisa.

Para fazer o levantamento, a AtlasIntel coletou um total de 82.781 entrevistas pela internet entre 6 de outubro e 5 de dezembro deste ano. A margem de erro varia entre um a cinco pontos percentuais, para mais ou para menos, a depender da localidade.

Veja a taxa de aprovação por prefeito de capital:

Eduardo Braide (PSD, São Luís – MA): 82% de aprovação Antonio Furlan (MDB, Macapá – AP): 78% Leo Moraes (Podemos, Porto Velho -RO): 75% JHC (PL, Maceió – AL): 73% João Campos (PSB, Recife – PE): 64% Eduardo Pimentel (PSD, Curitiba – PR): 64% Arthur Henrique (MDB, Boa Vista – RR): 64% Eduardo Paes (PSD, Rio de Janeiro – RJ): 59% Eduardo Siqueira (Podemos, Palmas – TO): 59% Bruno Reis (União, Salvador – BA): 56% Abílio Brunini (PL, Cuiabá – MT): 54% Evandro Leitão (PT, Fortaleza – CE): 52% Topázio Neto (PSD, Florianópolis – SC): 51% Emília Corrêa (Republicanos, Aracaju – SE): 49% Silvio Mendes (União, Teresina – PI): 48% Lorenzo Pazolini (Republicanos, Vitória – ES): 47% Igor Normando (MDB, Belém – PA): 42% Tião Bocalom (PL, Rio Branco – AC): 42% Cícero Lucena (MDB, João Pessoa – PB): 42% Paulinho Freire (União, Natal – RN): 41% Ricardo Nunes (MDB, São Paulo – SP): 40% Sandro Mabel (União, Goiânia – GO): 38% Sebastião Melo (MDB, Porto Alegre – RS): 38% Álvaro Damião (União, Belo Horizonte – MG): 28% David Almeida (Avante, Manaus – AM): 23% Adriane Lopes (PP, Campo Grande-MS): 14%

