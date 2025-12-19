Menu
Menu Busca sexta, 19 de dezembro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Sebrae Fim de ano 2025 - #1
Política

Pesquisa mostra Adriane como pior prefeita das capitais do Brasil

Levantamento da AtlasIntel, divulgado nesta sexta-feira, mostra que a gestora tem a menor taxa, com apenas 14% de aprovação

19 dezembro 2025 - 18h06Taynara Menezes    atualizado em 19/12/2025 às 18h09
Dos ouvidos, 79% desaprovam a admistração da atual prefeitaDos ouvidos, 79% desaprovam a admistração da atual prefeita   (Foto: Reprodução)
Dr Canela

Uma pesquisa da AtlasIntel divulgada nesta sexta-feira (19), mostra a prefeita de Campo Grande, Adriane Lopes (PP), como a pior prefeita das capitais do Brasil. A gestora aparece com a menor taxa, de apenas 14% de aprovação. 

Dos ouvidos, 79% desaprovam a admistração da atual prefeita, sendo apenas 14% ao favor da gestora municipal, no ranking das 26 capitais, Adriane ocupa o último lugar da pesquisa. 

Para fazer o levantamento, a AtlasIntel coletou um total de 82.781 entrevistas pela internet entre 6 de outubro e 5 de dezembro deste ano. A margem de erro varia entre um a cinco pontos percentuais, para mais ou para menos, a depender da localidade. 

Veja a taxa de aprovação por prefeito de capital:  

  1. Eduardo Braide (PSD, São Luís – MA): 82% de aprovação
  2. Antonio Furlan (MDB, Macapá – AP): 78%
  3. Leo Moraes (Podemos, Porto Velho -RO): 75%
  4. JHC (PL, Maceió – AL): 73%
  5. João Campos (PSB, Recife – PE): 64%
  6. Eduardo Pimentel (PSD, Curitiba – PR): 64%
  7. Arthur Henrique (MDB, Boa Vista – RR): 64%
  8. Eduardo Paes (PSD, Rio de Janeiro – RJ): 59%
  9. Eduardo Siqueira (Podemos, Palmas – TO): 59%
  10. Bruno Reis (União, Salvador – BA): 56%
  11. Abílio Brunini (PL, Cuiabá – MT): 54%
  12. Evandro Leitão (PT, Fortaleza – CE): 52%
  13. Topázio Neto (PSD, Florianópolis – SC): 51%
  14. Emília Corrêa (Republicanos, Aracaju – SE): 49%
  15. Silvio Mendes (União, Teresina – PI): 48%
  16. Lorenzo Pazolini (Republicanos, Vitória – ES): 47%
  17. Igor Normando (MDB, Belém – PA): 42%
  18. Tião Bocalom (PL, Rio Branco – AC): 42%
  19. Cícero Lucena (MDB, João Pessoa – PB): 42%
  20. Paulinho Freire (União, Natal – RN): 41%
  21. Ricardo Nunes (MDB, São Paulo – SP): 40%
  22. Sandro Mabel (União, Goiânia – GO): 38%
  23. Sebastião Melo (MDB, Porto Alegre – RS): 38%
  24. Álvaro Damião (União, Belo Horizonte – MG): 28%
  25. David Almeida (Avante, Manaus – AM): 23%
  26. Adriane Lopes (PP, Campo Grande-MS): 14%

 

 

 

Reportar Erro
Dr Canela
Energisa Michel Telo - Dez/25

Deixe seu Comentário

Leia Também

Ex-presidente Jair Bolsonaro
Política
Moraes nega recurso de Bolsonaro contra condenação por trama golpista
Deputado federal, Beto Pereira (PSDB)
Política
Beto Pereira apresenta balanço de emendas destinadas a MS
Secretário Rodrigo Perez
Política
Secretário de Governo descarta candidatura nas eleições de 2026
Foto: Divulgação
Política
Câmara Municipal registra crescimento de 170% nas indicações em 2025
Lei favorece emprestimos para obras de infraestrutura na Capital
Política
Novas leis autorizam empréstimos de até R$ 156 milhões para obras e infraestrutura na Capital
Lula concedeu entrevista coletiva
Política
Lula afirma que vai vetar PL da Dosimetria
Governador Eduardo Riedel
Política
Riedel evita antecipar debate eleitoral e fala em foco na gestão
Sessão ordinária na Câmara Municipal
Política
Câmara encerra ano legislativo com votação de pacote de projetos
CCJ durante análise do projeto
Política
Senado aprova redução de penas para envolvidos no 8 de Janeiro
As atividades legislativas entram em recesso, e as sessões plenárias retornam em 3 de fevereiro de 2026
Política
ALEMS apresenta balanço das atividades legislativas de 2025

Mais Lidas

Mulher jogou a encomenda por cima do portão
Cidade
VÍDEO: 'Um absurdo', diz mulher ao ver entrega sendo jogada por cima do portão na Capital
Ônibus estão nas garagens sem funcionar com a greve
Cidade
Sem data para receber, motoristas devem estender greve para quinta na Capital
Terminal -
Cidade
Funcionário paga a conta do transporte durante a greve? Entenda
Prefeitura pode ficar sem recursos para saúde após CMS reprovar relatório de Campo Grande
Saúde
Prefeitura pode ficar sem recursos para saúde após CMS reprovar relatório de Campo Grande