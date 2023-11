Prefeito critica imprensa em meio a investigação do MPMS

O chefe do executivo municipal de Ivinhema, Juliano Ferro, expressou sua irritação em relação a matérias jornalísticas sobre uma investigação do Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul (MPMS). A apuração visa investigar a possível ilegalidade no pagamento de abono pecuniário aos servidores municipais, ultrapassando o percentual permitido pela legislação vigente.

Durante entrevista ao site IviNotícias, o prefeito utilizou termos pejorativos para se referir à imprensa, chamando-a de 'imprensa vagabunda'. Ele nega as alegações, classificando as matérias como distorcidas e mentirosas, enquanto parabeniza o MPMS pela iniciativa.

A decisão de abrir o inquérito foi publicada no Diário Oficial do MPMS na segunda-feira (13). Em um vídeo, Ferro atribui o caso a um suposto ataque da oposição, destacando que apresentará documentos e, se necessário, renunciará ao mandato em caso de irregularidades.

Ele desafia: "Se caiu esse dinheiro [R$ 74,4 mil líquidos] ao secretário de obras, eu entrego meu mandato, eu faço o desafio."

O promotor Daniel do Nascimento Britto é o responsável pelo inquérito. Buscamos um posicionamento da prefeitura sobre a situação, mas até a veiculação deste texto não houve retorno. O espaço permanece aberto para esclarecimentos por parte da administração municipal.

Assista às declarações:

JD1 No Celular

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui. E aqui para Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também