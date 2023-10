Projeto quer proibir corte de água e luz em feriados e fins de semana em Dourados

Foi aprovado em 2ª discussão e votação na Câmara Municipal de Dourados, o Projeto de Lei (PL) 148/23, da vereadora Tania Cristina (PP), que proíbe as concessionárias de cortar o fornecimento de energia elétrica e água, em razão de inadimplência em datas específicas

Ficariam proibidos os cortes em: feriados ou véspera de feriados; e de sexta-feira a domingo. As concessionárias também ficam proibidas de protestar em cartório os débitos relativos aos inadimplementos das faturas. O PL agora é encaminhado à prefeitura, para sanção do prefeito.

JD1 No Celular

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui. E aqui para Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também