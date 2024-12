Resultado de Avaliação das Eleições 2024 será divulgado na terça-feira (9)

A apresentação da avaliação das Eleições Municipais de 2024 ocorre na próxima segunda-feira (9), a partir das 17h (horário de Brasília) no Tribunal Superior Eleitoral (TSE), com a presença dos presidentes dos tribunais regionais eleitorais (TREs) do país

A presidente do Tribunal, ministra Cármen Lúcia, fará a divulgação do resultado da análise dos dados essenciais do pleito deste ano, a partir de itens do processo eleitoral que foram objeto de estudo e conclusão dos especialistas do TSE, a partir de informações obtidas com os TREs, os cartórios eleitorais e as unidades técnicas do TSE.

O documento apresenta resultados quantitativos e qualitativos sobre o pleito municipal de 2024, que podem ser aprimoradas para as Eleições Gerais de 2026. “Faremos a apresentação do Relatório de Avaliação das Eleições 2024 expondo para o Brasil o que aconteceu, como aconteceu, as causas prováveis, o que nós melhoramos e o que precisamos ainda aprimorar para começar o ano de 2025 com dados que não são meramente ilações ou elucubrações”, ressaltou a presidente.

Evento será transmitido em tempo real, para todas as emissoras. Também haverá transmissão ao vivo pelo canal oficial do TSE no YouTube .

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também