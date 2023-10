Riedel assina convênio com o Sistema S para qualificação profissional

Como mais uma etapa do MS Qualifica, o governador Eduardo Riedel assinou, na tarde desta segunda-feira (2), convênios com o Sistema S, com focos na qualificação profissional em Mato Grosso do Sul.

O Sistema S, formado por Sesc, Senac, Sebrae, Sest, Senat, Senai, Sesi, Senar e Sescoop, contará com um investimento de mais de R$ 12 milhões, que será convertido em cursos qualificadores para mais de 13 mil pessoas ao longo de 2 anos.

Jaime Verruck, titular da Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação (Semadesc), disse que esses convênios são importantes para garantir o desenvolvimento e profissionalização dos jovens.

“Vamos trabalhar em prol dos nossos jovens e daqueles que querem adquirir mais conhecimentos”, afirmou o secretário.

Marcelo Bertoni, presidente da Federação da Agricultura e Pecuária de Mato Grosso do Sul (Famasul), agradeceu os esforços de todos os responsáveis por tornar esses convênios realidade, principalmente os integrantes do Sistema S.

“A importância do Sistema S hoje é qualificação, é conseguir fazer com que essas pessoas, a gente consiga colocar no mercado de trabalho”, afirmou.

Riedel destacou que esses convênios garantirão uma profissionalização para o trabalhador, garantido que ele chegue a um cargo melhor remunerado, além de isso contribuir com o patamar de renda da sociedade sul-mato-grossense.

“Não é uma questão de recurso, é uma questão de capacidade, de interlocução, de foco naquilo que está sendo demandado”, afirmou. “A gente consegue oferecer aquilo que vinha falando, que é a capacidade de poder ofertar ao sul-mato-grossense uma condição melhor de empregabilidade”, completou.

O governador ainda agradeceu o trabalho da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (Alems) e da bancada Federal, que garante as verbas necessárias para o desenvolvimento de Mato Grosso do Sul.

O chefe do executivo Estadual ainda apontou que as formações, que serão oferecidas pelo Sistema S, garantirão aumento na demanda de mão de obra que o Estado vem acompanhando com o seu crescimento, e aponta que, com isso, é necessária uma visão mais ampla da administração sul-mato-grossense.

“Não podemos trabalhar mais nas caixinhas, estandes, olhando uma área específica da política pública”, explicou.

Riedel finalizou parabenizando o trabalho realizado, e reafirmou o compromisso do Estado para garantir crescimento do Estado, ao lado de equidade social, justiça social e melhoria de renda da população.

Além de Riedel, Bertoni e Verruck, o evento contou com a presença de representantes da Famasul e Fecomércio MS (Federação do Comércio de Mato Grosso do Sul), secretários, vereadores e deputados estaduais.

