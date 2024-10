Riedel faz reunião com prefeitos eleitos e reeleitos em Mato Grosso do Sul

O governador de Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel, recebeu os 78 prefeitos eleitos e reeleitos no estado após o primeiro turno das eleições de 2024. O encontro, realizado nesta segunda-feira (21), serviu também para divulgar o seminário da Assomasul (Associação dos Municípios de Mato Grosso do Sul), previsto para acontecer nos dias 4, 5 e 6 de novembro no Bosque Expo, em Campo Grande.

Para a imprensa, Riedel destacou a importância da reunião de hoje para que os prefeitos se conheçam. Além disso, fortalece ainda a parceria entre estado e município para atender a população.

"No 2º Congresso dos Municípios de Mato Grosso do Sul serão discutidos assuntos como a saúde, educação e infraestrutura. Sempre falamos e é fato que as políticas públicas do estado são mais eficientes com essa parceria, por isso temos que estreitar esse relacionamento para dar um melhor resultado para o cidadão, uma vez que apesar de onde esteja, ele é sul-mato-grossense", afirmou o governador.

As ações municipalistas que vem sendo executada por Riedel desde que assumiu o mandado. Atuante da parceria com o governo desde o começo, o prefeito de Rio Verde de Mato Grosso, no Mato Grosso do Sul, Réus Fornari (PP), pontuou que quer continuar com o que já vem feito.

"Não existe municípios fracos com governo forte, o que existe e funciona são os municípios fortes que fortificam ainda mais o governo. As expectativas para a reunião de hoje são ótimas, queremos continuar com a parceria que já está firmada", explicou Réus.

Também presente no evento, o presidente da Assembleia Legislativa e deputado estadual Gerson Claro, comentou sobre as emendas que os deputados conseguem destinar para os municípios e sobre a vitalidade da Casa de Leis perante a sociedade.

2º Congresso dos Municípios de Mato Grosso do Sul O evento reunirá prefeitos, vereadores, servidores públicos e autoridades estaduais e federais para debater o tema "Inovação e Planejamento no Fortalecimento do Municipalismo e na Transição de Mandato". Serão três dias dedicados a compartilhar práticas e a preparar as prefeituras para a nova gestão que se aproxima.

A programação do evento contará com palestrantes renomados. Samy Dana, economista e comentarista, discutirá as "Perspectivas da economia brasileira e o seu município", trazendo uma visão atual sobre o cenário econômico para os gestores públicos. Cafu, campeã mundial, abordará o tema "Quem gera resultado é a equipe", destacando a importância da colaboração e do trabalho em equipe. E Erik Penna, especialista em liderança, apresentará a palestra "Liderança Transformadora", focando em estratégias para fortalecer as gestões municipais.

O congresso é realizado com a correalização do Sebrae/MS (Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas de Mato Grosso do Sul) e recebe o apoio do Governo do Estado de Mato Grosso do Sul.

Para mais informações sobre patrocínios, entre em contato pelos telefones: (67) 9 9627-0388 ou (67) 3348-5000.

