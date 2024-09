Riedel intensifica campanha para Beto Pereira

Desde o último fim de semana, uma mensagem gravada pelo governador, Eduardo Riedel, está em todos os grupos, pedindo voto para o candidato de seu partido à Prefeitura de Campo Grande, o deputado Beto Pereira.

Político mais bem avaliado do estado e também na Capital, Riedel tem poder de influência junto à população e pode somar votos importantes para Pereira. Segundo assessores ele deve intensificar sua participação no processo de campanha nesta reta final. Assista: