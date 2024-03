Riedel quer produtividade para salários de agentes de saúde

O governador Eduardo Riedel se reuniu nesta segunda-feira (4), na Governadoria, com representantes de Agentes Comunitários de Saúde (ACS) e de Combate a Endemias (ACE), onde apresentou uma proposta para que os profissionais ganhem até meio salário mínimo (R$ 706) a mais por mês.

Com quase 8 mil agentes empregados no Estado, entre comunitários e de endemias, o piso salarial da categorial é de R$ 2.824 por 40 horas semanais de trabalho atualmente, mais um adicional de insalubridade e no caso de algumas prefeituras, bonificações que consideram tempo de serviço. No caso de MS, também é pago um complemento mensal de R$ 706.

Segundo a proposta apresentada, caso os agentes cumpram com indicadores de produção estabelecidos pela Secretaria de Saúde de Mato Grosso do Sul (SES), a remuneração poderia chegar a três salários mínimos. O aumento nos ganhos irá depender de relatórios sem uso de papéis.

Segundo Riedel, esse aumento na remuneração terá um impacto anual de R$ 100 milhões aos cofres públicos. “Esse projeto vai além do gasto financeiro. É ajudar os municípios e o próprio Estado a organizar a atenção primária. Não podemos olhar o compromisso deslocado do que devemos entregar à população”, afirmou o governador.

Durante o encontro, Riedel ressaltou a importância dos agentes para o Estado. “Não tem estratégia de saúde sem a informação de vocês”, afirmou.

Uma nova reunião com representantes da SES foi agendada para 14 de março, quando serão apresentados os detalhes dos indicadores.

Caso a proposta seja aceita, ela será enviada como um Projeto de Lei para a Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (Alems), para a análise dos deputados estaduais.

Além do governador Eduardo Riedel e representantes dos ACSs e ACEs, também estavam presentes o deputado federal Beto Pereira, os secretários Frederico Felini, da Administração, e Rodrigo Perez, de Governo e Gestão Estratégica, além dos adjuntos Ana Carolina Nardes e João César Mattogrosso.

