Riedel sanciona LDO para 2025 com receita estimada de R$ 26,4 bilhões

O governador do Estado de Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel, sancionou a LDO (Lei de Diretriz Orçamentária) para o ano de 2025. A meta da receita total, em valor corrente, estimada pelo Governo de Mato Grosso do Sul para o próximo ano é de R$ 26,4 bilhões.

De acordo com o texto, a LDO atende os parâmetros e princípios das políticas do Governo do Estado, entre eles, de superação das desigualdades sociais, raciais e de gênero, geração de emprego e renda, disponibilização de serviços por meio de tecnologia digital, proteção dos animais e conservação do meio ambiente.

A LDO 2025 foi publicada na edição de hoje (23), do Diário Oficial do Estado.

