Soraya sugere PL para regularização da venda e uso de cigarros eletrônicos

A senadora Soraya Thronicke (Podemos-MS) apresentou, na manhã desta terça-feira (17), um projeto de lei (PL) que regulamenta a venda e o uso dos cigarros eletrônicos, conhecidos como vapes, no Brasil.

O projeto recebeu uma declaração de apoio da Associação Brasileira da Indústria do Fumo (Abifumo), que representa os interesses de várias empresas do ramo, como Philip Morris, Souza Cruz, JTI e várias outras.

Segundo a Senadora, o projeto tem como objetivo “preservar a saúde pública, especialmente a dos jovens, por meio de regulamentação rigorosa”. Ela diz que é necessário “dar segurança jurídica aos fornecedores, além de garantir que os cigarros eletrônicos sejam devidamente tributados”.

