Adriane Lopes entrega carro 0km e faz último sorteio do IPTU Dá Prêmios de 2023

A prefeita de Campo Grande, Adriane Lopes, realizou nesta quarta-feira (25) o último sorteio do Concurso IPTU Dá Prêmios, de 2023. Hoje também foi feita a entrega dos prêmios do 2° sorteio, que havia sido realizado no dia 23 de agosto deste ano.

Durante o sorteio, Adriane comentou sobre a importância do pagamento do IPTU para a Capital. “Os contribuintes que pagam o IPTU um dia também são valorizados na nossa Campo Grande. Estamos revitalizando, com o dinheiro que é pago pelo imposto, 205 escolas, postos de saúde e vamos levar asfalto e drenagem para os bairros da nossa cidade com o dinheiro dos contribuintes”.

Até agora, já foram sorteados 24 prêmios, divididos em três sorteios, sendo um carro Renaut Kwid 0km, uma moto Suzuki DK 160 também 0km, três aparelhos de televisão e três de ar condicionado para cada edição.

A filha do ganhar do carro, sorteado no segundo concurso, contou que o pai chegou a acreditar estar sendo vítima de um golpe quando recebeu a ligação sendo informado que havia ganhado o veículo. O serralheiro Deilson Araújo Santos, de 54 anos, agora deve usar o Kwid para trabalhar.

“Todo ano ele preenche, tudo. Mas assim, até quando ele recebeu a ligação, ele achou que fosse trote, demorou para ele acreditar. Mas ficou super feliz”, disse a auxiliar administrativa Suellen.

Hoje, a moto foi sorteada para Darci Borges Pereira e o carro saiu para Norma Elizabete. Os aparelhos de ar condicionado foram sorteados para Lino de Arruda, Ildes Figueiredo e Ilsa Soares. Já os ganhadores dos televisores foram Sônia Ferreira, Fátima Cardial e Larissa Orará.

Participaram dos sorteios de 2023, os contribuintes que estão em dia com o pagamento do Imposto Predial e Territorial Urbano.

