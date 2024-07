Testemunhas no caso Marielle prestam depoimento ao Conselho de Ética da Câmara

O Conselho de Ética da Câmara dos Deputados está ouvindo, nesta terça-feira (9), o depoimento de testemunhas no processo de cassação contra o deputado Chiquinho Brazão (Sem partido-RJ).

Brazão é apontado como um dos mandantes do assassinato da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes, em 2018, época em que era vereador na Câmara Municipal do Rio de Janeiro e teve embates com a vereadora a respeito da grilagem de terras em área dominada pela milícia.

Segundo o relatório da Polícia Federal (PF), Chiquinho e Domingos Brazão, conselheiro do Tribunal de Contas do Rio de Janeiro (TCE-RJ), contrataram o ex-policial militar Ronnie Lessa para assassinar Marielle Franco.

O ex-chefe da Polícia Civil do Rio de Janeiro, Rivaldo Barbosa, também teria participado do planejamento do crime.

A relatora do processo no Conselho de Ética, Jack Rocha (PT-ES), convidou diversas testemunhas, como delegados da PF, que acabaram por não comparecer. Confirmaram presença apenas o deputado Tarcísio Motta (PSol-RJ), Thiago Kwiatkowski e Marcos Rodrigues Martins.

