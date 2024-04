Vereadores aprovaram projeto sobre denúncias de violações de direitos dos idosos

Os vereadores da Câmara Municipal de Campo Grande aprovaram sete projetos durante a sessão desta quinta-feira (04). Em 2ª discussão e votação, foi aprovado o projeto de lei n. 10.842/23, do vereador Ronilço Guerreiro, que dispõe sobre o serviço de recebimento de denúncias de violações de direitos dos idosos em Campo Grande.

Os vereadores também aprovaram o projeto de lei n. 11.061/23, assinado pelo vereador Clodoilson Pires, que cria o selo de Patrimônio Cultural Gastronômico a ser instruído nos estabelecimentos cujo um dos pratos seja popularmente conhecido na Capital.

Ainda em 2ª discussão, foi aprovado o projeto de lei n. 11.098/23, do vereador Beto Avelar, que institui no Calendário Oficial do município de Campo Grande o “Dia Municipal do Reggae”, a ser comemorado anualmente no dia 17 de junho.

Também o projeto de lei n. 11.143/23, de autoria dos vereadores Coronel Villasanti e Clodoilson Pires, que declara de Utilidade Pública a Associação Redentorista Filhos de Maria.

Já 1ª discussão e votação, foi aprovado o projeto de lei n. 11.174/23, de autoria do vereador Ayrton Araújo, que institui, no Calendário Oficial de Eventos da cidade, o Dia Municipal da Grafotécnica, a ser comemorado anualmente no dia 10 de outubro.

Ainda o projeto de lei n. 11.207/23, do vereador Dr. Victor Rocha, que institui o Dia Municipal de Conscientização sobre a Doença Celíaca, a ser celebrado anualmente no dia 16 de maio.

E, por fim, o projeto de lei n. 11.058/23, que implanta a placa acessível de inauguração de obras no município de Campo Grande. A proposta é do vereador Otávio Trad.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp. Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no IOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também