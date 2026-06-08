A vacina do Butantan contra a dengue será suspensa a partir desta segunda-feira (8), anunciou o Ministério da Saúde. Anúncio ocorre após 42 casos de reações adversas, entre eles duas mortes suspeitas registradas.

Diante desse cenário, a pasta recomenda que quem tomou a vacina nos últimos 21 dias deve fazer um acompanhamento em uma unidade de saúde local para observar se haverá ou não reações adversas.

Quem foi imunizado deve ficar atento a sintomas como:

Febre

Febre Dor abdominal intensa e contínua

Dor abdominal intensa e contínua Vômitos persistentes

Vômitos persistentes Tontura

Tontura Sangramentos

Sangramentos Sonolência intensa

Sonolência intensa Irritabilidade

Irritabilidade sinais de desidratação

sinais de desidratação Piora do estado geral

A partir de terça-feira (9), o Ministério da Saúde também passará a orientar monitoramento ativo para casos na rede hospitalar de:

dengue em pessoas com vacinação recente;

dengue em pessoas com vacinação recente; casos com sinais de alarme; e

casos com sinais de alarme; e óbitos

óbitos A orientação é de fazer o acompanhamento com aglomerados por lote, unidade ou território.

A suspensão

O anúncio da suspensão foi feito às 14h41 do horário de Brasília em uma coletiva de imprensa com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e o diretor do instituto Butantan.

Segundo o Ministério da Saúde, até agora, foram aplicadas 500 mil doses e registrados 42 casos de reações severas possivelmente ligadas à vacina. Entre eles, duas mortes suspeitas.

"Nós tivemos 3 casos graves, desses 2 óbitos, sem, até esse momento, nas investigações já feitas pelos sistemas municipais, de vigilância estadual, escutando os especialistas, não existe dados suficientes para estabelecer uma causalidade da vacina com a ocorrência desses 3 casos graves, mas é um sinal de alerta", disse o ministro da saúde, Alexandre Padilha.

De acordo com a pasta, todos os casos são suspeitos e ainda estão sendo investigados. Os casos com sinal de alarme incluem dor abdominal, vômito peristente e sangramentos.

Ainda segundo o ministério, 3.703 dos vacinados tiveram sintomas semelhantes aos da dengue, o que corresponde a 0,7% do total de vacinados.

Desenvolvida pelo Instituto Butantan, a vacina é a primeira do mundo aplicada em dose única e a primeira totalmente brasileira. A imunização começou no início deste ano com foco nos profissionais de saúde.

O Butantan foi procurado pelo g1, mas não retornou até a publicação desta reportagem.