A Casa da Saúde Carlos Alberto Jurgielewicz não terá atendimento ao público nesta segunda-feira (12), devido ao feriado nacional de Nossa Senhora Aparecida, Padroeira do Brasil.

A unidade é responsável pela dispensação de medicamentos disponibilizados pelo Sistema Único de Saúde (SUS) e retoma o atendimento na terça-feira (13).

A Casa da Saúde funciona na Rua Dom Aquino, 1.789, no Centro de Campo Grande.