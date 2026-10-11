Saúde
Devido a feriado, Casa da Saúde suspende atendimento nesta segunda-feira
Unidade responsável pela distribuição de medicamentos do SUS, na Capital, retoma os serviços na terça-feira (13)
A Casa da Saúde Carlos Alberto Jurgielewicz não terá atendimento ao público nesta segunda-feira (12), devido ao feriado nacional de Nossa Senhora Aparecida, Padroeira do Brasil.
A unidade é responsável pela dispensação de medicamentos disponibilizados pelo Sistema Único de Saúde (SUS) e retoma o atendimento na terça-feira (13).
A Casa da Saúde funciona na Rua Dom Aquino, 1.789, no Centro de Campo Grande.