O Ministério da Saúde anunciou a incorporação do medicamento eplerenona ao Sistema Único de Saúde (SUS) para o tratamento de pacientes com insuficiência cardíaca que não toleram o uso da espironolactona. A decisão consta em portaria publicada no Diário Oficial da União desta quinta-feira (12).

A eplerenona é um diurético poupador de potássio que ajuda a eliminar o excesso de sódio e água do organismo, além de bloquear a ação da aldosterona, hormônio que contribui para a retenção de líquidos. O medicamento auxilia no controle da insuficiência cardíaca e na redução do risco de complicações cardiovasculares.

Segundo a portaria, o tratamento será destinado a pacientes com insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida, classificados entre os níveis II e IV da New York Heart Association (NYHA), conforme protocolo clínico do Ministério da Saúde.

A medida estabelece prazo máximo de 180 dias para que as áreas técnicas efetivem a oferta do medicamento na rede pública de saúde.

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