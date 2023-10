Nelsinho enfatiza compromisso com a medicina

Na data de hoje (18), na qual é comemorada o Dia dos Médicos o Senador Nelsinho Trad (PSD-MS) publicou em seu Instagram um vídeo de homenagem os profissionais da saúde de todo o Brasil.

Nelsinho destacou as ações tomadas durante seu mandato em prol da saúde, tanto de Mato Grosso do Sul quanto de Campo Grande, além de parabenizar os médicos pela data. “Há muito tempo carrego comigo o seguinte lema: ‘Curar quando possível; aliviar quando necessário; consolar sempre’. Esse é o espirito de quem quer ser médico. Parabéns pelo Dia dos Médicos”, disse o senador no vídeo publicado.

Ao JD1, o parlamentar afirmou que sua prioridade atual é a implementação da telemedicina em Mato Grosso do Sul. “A medicina de hoje está muito mais voltada a essa conectividade digital que nós temos a disposição, por isso estou buscando condições para poder levar a telemedicina para o Estado”, explicou Nelsinho.

Ele explica que firmou um acordo com um consórcio formado por 14 cidades da região Norte do Estado para a criação de projetos pilotos para a implementação da telemedicina. “Reunimos os 14 prefeitos desse consórcio e eles toparam que eu encaminhe esses recursos das minhas emendas para que eles façam os projetos pilotos”, afirmou o senador.

Buscando como realizar essa implementação, Nelsinho está na Inglaterra, a convite do governo do Reino Unido, para acompanhar como o país europeu implementou essa tecnologia em seu sistema de saúde. “Se a gente não impulsionar para poder acompanhar, a gente vai ficando para trás, e eu não vou deixar isso acontecer com o meu Estado”, finalizou.

