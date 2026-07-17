O motociclista Gabriel Barbosa Bispo, de 19 anos, morreu na noite desta quinta-feira (16) após bater em um boi que atravessava a BR-364, na região da Serra de São Vicente, próximo à comunidade Olho d'Água, em Mato Grosso.

Segundo as primeiras informações, o jovem seguia para casa quando o animal invadiu a pista. Ele ainda tentou desviar, mas acabou atingindo o boi e foi arremessado ao asfalto.

Motoristas que passavam pelo local prestaram os primeiros socorros e sinalizaram a rodovia até a chegada da equipe de resgate da concessionária Nova Rota do Oeste. Os socorristas realizaram manobras de reanimação por cerca de 40 minutos, mas Gabriel não resistiu aos ferimentos.

Após a colisão, o boi fugiu para uma área de mata e ainda não foi localizado. A Polícia Civil e a Politec investigam o caso e tentam identificar o proprietário do animal, que poderá ser responsabilizado por deixá-lo solto na rodovia.