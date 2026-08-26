Um acidente envolvendo um ônibus e um carro de passeio mobilizou o Corpo de Bombeiros no início da tarde desta quarta-feira (26), na Rua Dom Aquino, cruzamento com a Rui Barbosa na região central.

Conforme informações apuradas no local, o casal de turistas sul-africanos que visitava o Pantanal estava no veículo de passeio, um Volkswagen Tera alugado, quando ocorreu a batida com o ônibus. Com o impacto, o coletivo chegou a subir sobre parte do carro.

Apesar dos danos materiais e do susto, os dois turistas estavam conscientes, orientados e sem lesões aparentes. O passageiro do ônibus também não teria se ferido.

Equipes do Corpo de Bombeiros estiveram no local para prestar atendimento. A princípio, ninguém precisou ser encaminhado para uma unidade hospitalar.