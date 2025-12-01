VÍDEO: Câmera flagrou colisão de carro e mureta que vitimou jovem na Gunter Hans

Câmera de segurança de um estabelecimento flagrou o momento em que ocorreu a colisão de um Peugeot e a mureta, na Avenida Gunter Hans, no bairro Aero Rancho, na noite de sábado, dia 29, que vitimou o estudante Ângelo Antônio Alvarenga Peres, de 24 anos.

Ele estava no banco do passageiro e não resistiu aos ferimentos, morrendo ainda no local. O condutor, amigo da vítima, foi socorrido e permanece internado em estado gravíssimo na Santa Casa.

Conforme noticiado pela reportagem, a dupla trafegava pela avenida no sentido centro ao bairro, quando por motivos a serem apurados, o motorista perdeu o controle da direção e colidiu violentamente na mureta - alvo de reclamações de moradores.

As imagens da câmera de segurança reforçam a tese da perda da direção por parte do condutor, que chegou a frear, mas não conseguiu impedir a colisão. A batida foi justamente do lado em que Ângelo Antônio estava.

O veículo ficou totalmente destruído com o impacto da batida. O Corpo de Bombeiros atuou no resgate do condutor, que foi levado para atendimento médico na unidade hospitalar.

A Polícia Civil e a Polícia Científica estiveram no local para dar prosseguimento as causas do acidente.

Your browser does not support HTML5 video.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também