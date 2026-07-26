Bruno Gagliasso é mais um dos artistas que passou por Bonito e saiu encantado com as belezas naturais do município durante a programação do Bonito Cinesur, no qual participou do lançamento de Honestino, filme em que interpreta o líder estudantil Honestino Guimarães.

Após visitar o Aquário Natural, o ator elogiou a experiência. "Adorei, só tive um dia. Foi lindo. Já quero voltar", afirmou Bruno. O ator contou que fez questão de conhecer um dos atrativos turísticos da cidade mesmo com a agenda apertada. "Estou no meio de uma filmagem, mas fiz questão de conhecer Bonito, prestigiar o festival e lançar o meu filme aqui", disse. Ele também elogiou o trabalho de preservação ambiental desenvolvido na região. "Vocês estão de parabéns. Quero vivenciar mais e voltar com a minha família para conhecer realmente Bonito", completou.

Dirigido por Aurélio Michiles, Honestino resgata a trajetória de Honestino Guimarães, líder estudantil da geração de 1968, presidente da União Nacional dos Estudantes (UNE) e aluno da Universidade de Brasília (UnB). Preso cinco vezes por sua atuação política, ele foi sequestrado em 1973, aos 26 anos, e integra a lista de desaparecidos da ditadura militar. O longa reúne depoimentos de familiares, amigos e ex-militantes, além de cenas interpretadas por Bruno Gagliasso no papel do protagonista.

O Bonito Cinesur segue até 1º de agosto, reunindo cineastas, atores, produtores e produções audiovisuais da América do Sul em uma programação dedicada ao cinema, à cultura e ao turismo.