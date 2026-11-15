Um motorista de 38 anos morreu após ser arremessado para fora do carro durante um capotamento na BR-262, em Campo Grande, na manhã de sábado (14). O acidente ocorreu no km 354 da rodovia, após uma colisão lateral entre o automóvel e uma carreta.

Segundo informações preliminares da PRF, os veículos seguiam no sentido Terenos–Campo Grande quando houve a batida. Com o impacto, o motorista perdeu o controle da direção e o carro capotou várias vezes.

Os dois ocupantes foram lançados para fora do veículo. O condutor morreu no local, enquanto o passageiro foi socorrido pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e encaminhado à Santa Casa de Campo Grande.

A carreta transportava proteína de soja com destino ao Porto de Santos (SP). O caminhoneiro, de 75 anos, não sofreu ferimentos. As circunstâncias do acidente serão apuradas.