Uma câmera de segurança registrou o momento em que um ciclista foi atingido por um carro na manhã deste sábado (14), em Nova Alvorada do Sul. O acidente ocorreu na Avenida Irineu de Souza Araújo, no cruzamento com a Rua José Bressan.

Pelas imagens, o ciclista seguia com sua bicicleta elétrica pela avenida, que é preferencial, quando foi atingido pela parte frontal do carro. Com o impacto, ele caiu no asfalto.

Segundo apurado no local, o veículo era conduzido por uma mulher. Apesar da queda, o ciclista sofreu apenas ferimentos superficiais e não precisou de socorro.

A Polícia Militar foi acionada e compareceu ao local para analisar a cena e adotar os procedimentos necessários. Eventuais responsabilidades deverão ser definidas durante a apuração do acidente.

(*) Com informações do site Alvorada Informa.

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