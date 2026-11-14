Um homem foi alvo de tiros na tarde deste sábado (14), na Rua Adelaide Maia Figueiredo, na região do bairro Dom Antônio Barbosa, em Campo Grande.

Um vídeo recebido pelo JD1 Notícias mostra a vítima rolando no chão, com sangramento pelo corpo. A confusão ocorreu na porta de um bar.

Segundo apurado, a vítima foi atingida por disparos de arma de fogo na cabeça e nas costas. Ela estava desacordada, porém respirando.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado, assim como a Polícia Militar. O BPChoque e a força tática também atuam na ocorrência.

A reportagem apura mais detalhes sobre o estado de saúde da vítima. Mais informações a qualquer momento.

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