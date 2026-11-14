O ministro Og Fernandes, do Superior Tribunal de Justiça (STJ), aposentou-se aos 75 anos, após quase duas décadas de atuação no tribunal. Para marcar a trajetória do magistrado, o STJ preparou uma reportagem especial que relembra sua carreira, desde os primeiros passos como repórter em Pernambuco até a chegada à Corte.

O vídeo apresenta sua formação em Jornalismo e Direito, além da atuação na magistratura pernambucana. A produção também resgata momentos marcantes de sua história no Judiciário, incluindo julgamentos de grande repercussão nacional.

A reportagem destaca ainda sua passagem pela vice-presidência do STJ, pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e pela Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados (Enfam). O material reúne depoimentos de colegas e ministros que conviveram com Og Fernandes.

VÍDEO:

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