O Conselho de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara dos Deputados pode analisar nesta terça-feira (9) o parecer que recomenda a suspensão, por 60 dias, do mandato do deputado federal Marcos Pollon (PL-MS).

O relatório foi elaborado pelo deputado Ricardo Maia (MDB-BA) no âmbito da Representação 26/25, protocolada pela Mesa Diretora da Câmara dos Deputados.

Segundo a acusação, Pollon teria dirigido ofensas ao presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), durante a ocupação do plenário realizada por parlamentares em protesto contra a prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro e em defesa da votação da proposta de anistia aos envolvidos nos atos de 8 de janeiro.

Caso o parecer seja aprovado pelo Conselho de Ética, a recomendação seguirá os trâmites regimentais da Câmara para deliberação sobre a penalidade sugerida.