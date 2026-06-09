HU-UFGD conquista R$ 1,4 milhão para criar plataforma inteligente de dados em MS Recursos do programa nacional Rede HU+ vão financiar bolsas de pós-graduação e modernizar a gestão de leitos e a segurança do paciente no SUS

O Hospital Universitário da Grande Dourados (HU-UFGD) conquistou a aprovação de um projeto inovador na Rede HU+ e receberá um investimento de R$ 1.445.200. O montante será integralmente destinado ao financiamento de bolsas de iniciação científica, mestrado, doutorado e pós-doutorado, além de custear o desenvolvimento tecnológico e de pesquisa dentro da instituição de saúde.

Contemplada no Eixo Saúde Digital, a proposta consiste na criação de uma plataforma digital para extração, padronização e uso inteligente de dados hospitalares, integrada ao sistema AGHUx. O projeto foi um dos 52 selecionados em um universo de 180 submetidos em todo o país, consolidando o protagonismo do laboratório LABin/UFGD na liderança de soluções colaborativas de impacto nacional.

Na prática, a nova ferramenta vai combater a fragmentação de informações e a baixa padronização nos registros médicos do hospital. Coordenada pelo professor Luan Carlos, a plataforma contará com painéis em tempo real e protocolos digitais para aprimorar diretamente a gestão de leitos, a segurança dos pacientes, a agilidade nas altas e o monitoramento de eventos adversos.

A chefe do Setor de Gestão da Pesquisa e Inovação Tecnológica do HU-UFGD, Dayse Paião, destacou que a destinação desse volume expressivo de recursos ajuda a reduzir as desigualdades regionais na ciência. Para ela, o impacto ultrapassa a dimensão acadêmica e chega direto na ponta, resultando em um atendimento mais eficiente e contextualizado para os usuários do SUS.

Com execução prevista até o ano de 2031, o projeto formará uma rede colaborativa envolvendo hospitais e 11 programas de pós-graduação de várias regiões do Brasil. Além de qualificar novos pesquisadores em áreas de ponta como telessaúde e inteligência artificial, a plataforma foi desenhada com potencial para ser replicada em outros hospitais públicos do país.