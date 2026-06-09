Toda semana, o Giro do Agro 360, convida alguma voz do setor do agronegócio, de diferentes segmentos, que traga informações, curiosidades, boas práticas e histórias inspiradoras. Neste bate-papo, conversamos com o diretor presidente da Iagro (Agência Estadual de Defesa Sanitária Animal e Vegetal). O órgão estadual tem o papel de garantir a sanidade de rebanhos e lavouras, atuando diretamente na prevenção de doenças e pragas que afetam a economia e a saúde pública.

Na ocasião, o diretor destacou as principais atuações no controle de enfermidades e a importância em ter esse selo de qualidade para o mercado nacional e internacional. Além de manter o controle de enfermidades nas propriedades, a Iagro também tem a responsabilidade de realizar os registros de transparência dos animais e vegetais, conhecido como rastreabilidade.

O diretor presidente afirmou que é importante aproximar os produtores rurais da agência, criar uma relação de apoio mútuo. "No primeiro momento [o objetivo] é fortalecer a confiança entre o produtor rural e a Iagro, porque a Iagro está aqui, vamos dizer, preparada para a gente trabalhar e não deixar acontecer uma grande enfermidade."

Daniel enfatizou que essa sinergia entre produtor e a Iagro contribuem com o controle das doenças. "Eu acho que o resto, qualquer problema que tivéssemos, se nós tivéssemos de mãos dadas, a gente resolve o problema. Agora, se tiver uma coisa que fica escondendo, que a gente não sabe, então, ele pega uma proporção que fica incontrolável", comenta.

Fortalecer a confiança, compartilhar informações seguras, promover cursos e atuar como guardião de informações precisas de sanidade animal e vegetal são alguns dos papeis da Iagro. Confira mais detalhes desta conversa, na íntegra: