O segundo dia 4º Congresso dos Municípios de Mato Grosso do Sul começou nesta terça-feira (10), em Campo Grande, reunindo prefeitos, vereadores, servidores públicos e representantes de instituições para discutir temas ligados à gestão pública, qualificação profissional e desenvolvimento dos municípios.

Durante a abertura, o vice-presidente da Fiems, Crosara Júnior, destacou a participação do Sistema Indústria no evento e a oferta de serviços voltados à capacitação profissional e apoio aos municípios. A entidade mantém um estande no congresso para apresentar programas do Sesi, Senai, IEL e Fiems.

“A gente pode ver um pouco do que os municípios estão fazendo para aprimorar a gestão pública. O Sesi, Senai, o IEL e a Fiems estão aqui presentes com todos os serviços e produtos que compõem a base das instituições para atender esses municípios para qualificação de mão de obra”, afirmou.

O presidente da Assomasul, Thalles Tomazelli, ressaltou que o encontro busca promover a troca de experiências e o debate sobre desafios enfrentados pelas administrações municipais.

“Este congresso é um momento de encontro, troca de experiências e principalmente muita construção coletiva para os nossos municípios, com os nossos gestores públicos e servidores. É na cidade onde a vida acontece, é na cidade que a criança entra na escola, que a família procura atendimento de saúde, que o produtor precisa de estradas, que o empreendedor gera emprego e que o cidadão cobra resultados”, disse.

Durante o evento, o deputado estadual Paulo Corrêa convidou prefeitos e vereadores dos municípios atendidos pela Energisa a aderirem ao programa Em Conta, iniciativa voltada à redução do consumo e dos custos com energia elétrica.

Promovido pela Assomasul, com correalização do Sebrae/MS e apoio do Governo do Estado, o congresso debate temas como reforma tributária, arrecadação, saúde, educação, assistência social, inovação e desenvolvimento econômico.