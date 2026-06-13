Um homem de 32 anos foi preso na madrugada deste sábado (13) após ser flagrado furtando fios de cobre de uma residência desabitada na Vila Bandeirante, em Campo Grande. O caso aconteceu na Rua Marechal Floriano, e mobilizou equipes da Polícia Militar e da Polícia Científica. O suspeito foi identificado como Jhonatan, enquanto a vítima é um morador de 65 anos.

De acordo com o boletim de ocorrência, o proprietário do imóvel, recebeu uma ligação de vizinhos informando que havia um homem dentro da casa pertencente à sua filha. Ao chegar ao local, ele encontrou o suspeito no quintal da residência. Ao perceber a presença do morador, Jhonatan tentou se esconder em um pequeno depósito nos fundos do terreno, mas acabou sendo contido até a chegada da polícia.

Durante a abordagem, foram encontrados com o suspeito um alicate, uma faca, um disjuntor e um pequeno rolo de fios de cobre. Conforme o registro policial, os fios haviam sido retirados da instalação elétrica da residência, que está desocupada. A polícia realizou buscas na região em busca de um possível segundo envolvido, mas inicialmente ninguém mais foi localizado.

Enquanto a perícia era realizada no imóvel, os peritos encontraram outro homem escondido dentro da residência. Ele foi identificado como André Luiz e apontado pelo morador como um dos participantes da tentativa de furto. O segundo suspeito também foi encaminhado à delegacia.

O caso foi registrado na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) Cepol como furto qualificado com destruição ou rompimento de obstáculo na forma tentada, furto qualificado mediante escalada na forma tentada e tentativa de furto de fios e cabos utilizados em instalações elétricas. Após serem ouvidos, os envolvidos ficaram à disposição das autoridades para os procedimentos cabíveis.