O Podcast Giro do Agro 360 desta semana trouxe como convidado, Pedro Cunto, Assessor Especial do Ministro da Agricultura e Pecuária do Brasil e Coordenador do Programa Caminho Verde Brasil, que tem por objetivo recuperar 40 milhões de hectares de áreas degradas em todo país; propriedades que são pouco produtivas ou abandonadas, minimizando a pressão de desmatamento em áreas de vegetação nativa e reduzindo a emissão de gases de efeito estufa.

"A gente está buscando financiamento para isso, porque pessoal, mão de obra, a tecnologia, as técnicas, a terra, a gente tem. O que falta é capital com juros adequados, prazo longo, para que a gente incentive o produtor a fazer isso. Então essa é a ideia, trazer dinheiro de fora por conta de uma produção altamente sustentável, benefícios para o meio ambiente, para beneficiar também o nosso produtor", afirma Pedro Cunto.

O primeiro projeto a ser beneficiado com o Programa será dentro de uma propriedade da cidade de Ivinhema/MS. "São R$ 100 milhões para a recuperação de 4 mil hectares com cana de açúcar. É importante destacar também, para quem está interessado, que diferente do plano safra, essa não é uma linha que tem limite por tomador. Então, viabiliza projetos pequenos, médios, mas também projetos grandes, como esse de R$

100 milhões", defende Cunto.

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